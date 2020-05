Paweł Tanajno usłyszał zarzuty. Organizator protestu przedsiębiorców naruszył nietykalność policjanta?

W konsekwencji tych wydarzeń lider strajku został zatrzymany. Informację potwierdzała na Twitterze warszawska policja. - Nie będzie przyzwolenia na atakowanie policjantów. Jeżeli ktoś wyciąga rękę na funkcjonariusza, zmusza nas do zdecydowanej reakcji. Potwierdzamy, że w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej policjanta zatrzymany został Paweł Tanajno - pisano w sobotę na profilu stołecznej komendy.

Po wyjściu z policyjnego "dołka" Tanajno usłyszał zarzuty. Kandydat na prezydenta nie przyznaje się do przypisywanych mu czynów. Nie skazano go również w ramach rozprawy toczonej przez sąd dwudziestoczterogodzinny. Sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia prokuraturze. Zgodnie z Kodeksem Karnym (art. 222) liderowi strajku może grozić do 3 lat pozbawienia wolności.