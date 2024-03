Pawła Domagała zagra darmowy koncert w Warszawie. Liczba miejsc limitowana

Burmistrz Dzielnicy Wilanów Ludwik Rakowski wraz z Przewodniczącym Rady Dzielnicy Wilanów Hubertem Królakiem zapraszają na wyjątkowy koncert Pawła Domagały. Występ artysty odbędzie się już 10 marca 2024 roku w Centrum Sportu Wilanów przy ul. Wiertniczej 26 a. Start o godzinie 18:00.

Wydarzenie jest bezpłatne, jednakże wymagane są wejściówki. Darmowe bilety można odebrać w dniach 4-8 marca 2024 roku w dwóch lokalizacjach:

Urząd Dzielnicy Wilanów (ul. Klimczaka 2) w godzinach 9:00-16:00

Centrum Kultury Wilanów (ul. Kolegiacka 3) w godzinach 9:00-18:00

Liczba miejsc ograniczona.

Paweł Domagała, jeden z najbardziej charyzmatycznych i uwielbianych artystów na polskiej scenie muzycznej, przybędzie do Centrum Sportu Wilanów, aby dać koncert, który na długo zapisze się w pamięci fanów. Szykuje się wieczór pełen niespodzianek, emocji i doskonałej muzyki. Paweł Domagała i jego zespół stworzą z Wami niepowtarzalny klimat, by wspólnie bawić się i cieszyć muzyką. Do zobaczenia 10 marca w Centrum Sportu Wilanów.