Pendolino przyspieszy do 250 km/h. Z Warszawy do Krakowa w mniej niż dwie godziny. Trwają testy

Z Warszawy do Krakowa szybciej niż z Białołęki do „Mordoru” w godzinach szczytu? Taki jest plan kolejarzy, którzy modernizują Centralną Magistralę Kolejową (CMK). Zgodnie z ustawą Ministra Infrastruktury sprzed miesiąca pociągi przyspieszą tam do 250 km/h. Będzie to możliwe po „podrasowaniu” trasy kolejowej. Nastąpi to jednak dopiero w 2023 roku.

Już teraz trwają testy. W miejscowości Strzałki (na Mazowszu) oraz Psary (Świętokrzyskie) pociągi rozpędzono aż do 279 km/h. To bardzo blisko rekordu Polski, który wynosi 293 km/h (osiągnęło go Pendolino w 2013 roku). Jak podaje PKP PLK w tym momencie trwają testy rozjazdów. Odbywają się w przerwie między regularnymi kursami pociągów, zazwyczaj nocą.

W najbliższych latach konieczna jest przebudowa stacji technicznej Idzikowice, która będzie odpowiadać za sterowanie CMK. Potrzebne są nowe systemy, które będą w stanie obsługiwać pociągi pędzące 250 km/h. Wymienione zostaną tory (18 km), rozjazdy (43) oraz trakcja.