Pendolino z Warszawy do Gdańska przyspieszy? W grudniu pociągi pojadą z prędkością 200 km/h

Pięć lat po uruchomieniu połączeń pendolino w Polsce, szybkie pociągi osiągnął docelową prędkość na odcinku Warszawa – Gdańsk. Kolejarze zapowiedzieli, że pod koniec roku skończą się remonty na trasie nad morze.

„_PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotują do końca roku na linii Warszawa – Gdańsk infrastrukturę do jazdy pociągów z prędkością do 200 km/h. Te prace pozwolą sukcesywnie oferować pasażerom coraz krótsze podróże_” – czytamy w komunikacie PKP.

Pod koniec roku najszybsze pociągi pokonają trasę z Warszawy do Gdańska w 2 godziny i 35 minut. To dwadzieścia minut szybciej niż obecnie. Kolejarze przyznają, że maksymalna prędkość – 200 km/h – będzie osiągana na mniej więcej jednej trzeciej trasy nad morze.

Obecnie połączenia Warszawa-Gdańsk to drugi (po Krakowie) najpopularniejszy kierunek w rozkładzie jazdy. Nad morze każdego dnia jeździ 21 par pociągów.