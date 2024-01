Perełka architektury pod Warszawą. Willa naszpikowana technologią i nowinkami. Wrażenie robi basen z nietypową funkcją

Willa pod Warszawą zamiast mieszkania w stolicy

Zamiast inwestować w drogą działkę lub mieszkanie w Warszawie, małżeństwo postanowiło zamieszkać na obrzeżach stolicy, a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na podniesienie standardu domu. Mając do dyspozycji niewielką działkę, architekci zaproponowali maksymalne wykorzystanie jej powierzchni, planując dom o powierzchni użytkowej 374 m kw. z zewnętrznym basenem w ogrodzie. - Naszą ideą było stworzenie w tym miejscu nowoczesnego budynku, zapewniającego dużej rodzinie komfortowe warunki do życia i wypoczynku - mówią autorzy projektu.

Każdy pokój posiada dostęp do własnego tarasu. Zadaszone, przestronne tarasy stwarzają wiele możliwości do aranżacji przestrzeni i są wygodnym miejscem do spędzania wolnego czasu. Wciągają zieleń do środka domu oraz zapewniają jego mieszkańcom schronienie przed deszczem i palącym słońcem. Od tej strony znajduje się też basen, który wieczorem można zamienić w podświetlaną, delikatnie szumiącą fontannę, widoczną z wnętrza domu. Warto jednak pamiętać, że decyzja o basenie to ogromne zobowiązanie. Zachowanie czystej wody wymaga niemal codziennego doglądania wymarzonego zbiornika.

Co ciekawe, budynek pozyskuje energię z OZE. Zasilany jest panelami fotowoltaicznymi, którymi pokryto niemal cały dach oraz powietrzną pompą ciepła, która ogrzewa i chłodzi pomieszczenia w całym domu. Za optymalne wykorzystanie energii elektrycznej odpowiada system nowoczesnej instalacji elektrycznej smart home.