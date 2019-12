Pezet na Torwarze. Hiphopowe show na najwyższym poziomie. Pełna hala i sporo niespodzianek

Po siedmiu latach Pezet, czyli Paweł Kapliński, wrócił do rapu na dobre. Wydał "Muzykę współczesną", płytę, która momentalnie pokryła się platyną (+30 tys. sprzedanych krążków). Do tego zapowiedział jedyny koncert promujący album - 19 grudnia na Torwarze - który wyprzedał się w kwadrans.

W kolejnych utworach mieliśmy przekrój twórczości Pezeta. Były numery ze wszystkich płyt, w tym "Ukryty w mieście krzyk" - pierwszy singiel Kaplińskiego - zagrany w ciemności, rozświetlonej jedynie przez telefony komórkowe fanów. Świetnie przyjęta została "Gorzka woda", podczas której raper rozkręcił imprezę pomagając sobie efektami świetlnymi i dymem wystrzeliwanym ze sceny.

Nie zabrakło gości. Do piosenki "Zły śpi spokojnie" zaprosił Oskara ("Problem"), a do "Maradony" Onara - tym samym zapowiadając, że ich pierwszy skład Płomień 81 wraca z nową płytą w marcu. Pod koniec koncertu Pezet jeszcze raz zagrał "Gorzką wodę". Tym razem na scenie pojawili się goście: Kękę, Ten Typ Mes, Paluch czy Sokół. Z pośród gości nie wypalił jedynie Zdechły Osa, który ewidentnie sobie nie radził. Zapominał tekstu, czytał część zwrotki z telefonu, a potem nagle skoczył w publiczność. Ten epizod nie przyćmił jednak całości. Pezet zagrał świetny koncert, przygotowany w najdrobniejszych szczegółach. Było na światowym poziomie. To kolejny (po Taco Hemingway'u na Narodowym) dowód na to, że hiphop może zapełniać hale i stadiony.