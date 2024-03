Piaseczno. Ponad dwukrotnie przekroczył prędkość w terenie zabudowanym. "Jechałem szybko, bo chciało mi się spać"

Szaleńczy rajd został przerwany przez policjantów drogówki. Swój pośpiech kierowca tłumaczył w dziwaczny sposób - przekonywał funkcjonariuszy, że jechał szybko, bo... chciało mu się spać. W ten sposób 37-latek chciał zafundować sobie zastrzyk adrenaliny. Ten wybryk sprawił, że w najbliższym czasie w aucie będzie musiał zajmować co najwyżej fotel pasażera.

Miejmy nadzieję, że czas bez prawa jazdy skłoni 37-latka do refleksji nad własnym zachowaniem i uświadomi go, że jazda z nadmierną prędkością i lekceważenie obowiązujących przepisów nie przynoszą żadnych zysków, a jak widać same straty. Zalecana jest również powtórka z przepisów, chociażby tych dotyczących podstawowych znaków drogowych oraz obowiązków kierującego zbliżającego się do przejścia dla pieszych - komentuje st. asp. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.