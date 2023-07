Piaseczno walczy z betonozą. Na rynek wraca zieleń. "Wnioskowali o to mieszkańcy" Redakcja Warszawa

W Piasecznie wkrótce otworzą Plac Piłsudskiego. Centralne miejsce zostało rozbetonowane. To powrót do tego, co było tu przed 2010 rokiem. - Mieszkańcy wnioskowali o to, żeby na rynku było więcej zieleni. Ona wraca tu po latach - mówi nam burmistrz Daniel Putkiewicz.