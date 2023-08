Piaseczyńsko-Grójecka Kolej Wąskotorowa przez całe lato. Przejazdy odbywają się w każdą sobotę i niedzielę

Piaseczyńsko-Grójecka Kolej Wąskotorowa

Historia Piaseczyńsko-Grójeckiej Kolei Wąskotorowej zaczęła się pod koniec XIX wieku, kiedy zamożny warszawski krawiec Eugeniusz Paszkowski zamarzył o kolejce z Warszawy do Piaseczna – biegnącej wzdłuż ówczesnego Traktu Aleksandryjskiego (obecnie ulica Puławska).

Linia powstała w 1898 roku i na początku odjeżdżała z placu Unii Lubelskiej do Piaseczna. Od tego czasu aż do lat 60. XX wieku linię regularnie rozbudowywano. Najpierw pociągi dojechały do Góry Kalwarii, później do Grójca i Jasieńca, a w końcu do Nowego Miasta nad Pilicą. W 1924 roku Piaseczyńska Kolejka Wąskotorowa obsługiwała najdłuższą w swojej historii, prawie 90-kilometrową trasę.