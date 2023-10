Picasso w Warszawie. W Muzeum Narodowym można zobaczyć ponad 100 prac hiszpańskiego artysty

„Picasso”. Nowa wystawa czasowa w Muzeum Narodowym w Warszawie

"Ta współpraca między naszymi muzeami i ta wspólna wystawa jest świętem. Dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji udało nam się zrobić wspaniałą wystawę. Jeśli zachowuje się element współdziałania, to jest możliwa współpraca nawet odległych krajów, o odległych doświadczeniach, o zupełnie innej kulturze, o zupełnie innej przeszłości. Bardzo dziękuję przyjaciołom z Hiszpanii za to, że jesteście z nami".

Podkreślał również to, że pomimo iż Polska i Hiszpania nie są krajami sąsiadującymi, to razem udało się przygotować wystawę.

"Potrzeba nam jakiś punktów, które dają nam przekonanie o sensie istnienia tego świata, punktów stałych. I bez wątpienia Picasso takim punktem jest. Jeśli myślimy o dziedzictwie europejskim, o wspólnej wrażliwości, o tym co konstruuje nasz świat, to Picasso jest naszym europejskim dziedzictwem" - mówił dyrektor Muzeum Narodowego.

Ponad 120 dzieł Picassa

Odnalezione piękno

Dziedzictwo mitów

Ceramiczne oblicza

Polskie akcenty

Ideał piękna to motyw przewodni pierwszej części wystawy Odnalezione piękno. Picasso poszukiwał go w świecie antyku – odnalazł tam dzieła, które posłużyły mu jako punkt odniesienia dla rozwinięcia własnych idei twórczych. "Uwagę publiczności zwróci bogactwo witalnych przedstawień nagich postaci i poszanowanie proporcji, widoczne już w pierwszym okresie artystycznej działalności Picassa." - opisują organizatorzy wystawy.

Ten klimat klasycznej harmonii jest widoczny także w późniejszych pracach artysty, powstałych po hiszpańskiej wojnie domowej (1936–1939) i II wojnie światowej. Antyczne i renesansowe inspiracje będzie można odkrywać m.in. na rycinach z przedstawieniami kameralnych, intymnych scen rodzajowych oraz wizerunkach partnerki artysty, Françoise Gilot.

Wystawa Picasso w Muzeum Narodowym prezentuje ponad 120 prac artysty Aleksy Witwicki

Kolejna część wystawy to Dziedzictwo mitów. Malaga, miejsce narodzin i pierwszych lat Picassa, to miasto o historii liczącej blisko 3000 lat. Założyli je feniccy żeglarze w VIII wieku przed Chr., potem ten ośrodek handlowy nad brzegiem Morza Śródziemnego stał się miastem Cesarstwa Rzymskiego, a mity greckie i rzymskie zostały włączone do lokalnej kultury. Były też naturalną częścią edukacji młodego Picassa, który kształcił się w szkołach artystycznych, kopiując dzieła antyczne. Trzy postacie mitologiczne – Minotaur, centaur i faun – szybko i na trwałe zawładnęły jego wyobraźnią. Na wystawie znajdą się ich liczne przedstawienia.

Ceramiczne oblicza

Po II wojnie światowej, podczas pobytu na Lazurowym Wybrzeżu Picasso zajął się ceramiką. Z ogromnym zaangażowaniem eksperymentował z różnymi technikami zdobienia naczyń i w ciągu około 20 lat wymodelował, ukształtował, zaprojektował, ozdobił, wyrył i wyrzeźbił ponad 3500 przedmiotów z gliny. Na wystawie można zobaczyć półmiski oraz dzbany z wizerunkami postaci mitologicznych, zwierząt, roślin i pokarmów.

Wystawa Picasso w Muzeum Narodowym prezentuje ponad 120 prac artysty Aleksy Witwicki

Polskie akcenty

Pablo Picasso odwiedził Polskę w 1948 roku. Uczestniczył w w Światowym Kongresie Intelektualistów w Obronie Pokoju we Wrocławiu. Odwiedził wtedy również inne polskie miasta. Na szlaku artysty znalazły się m.in. Warszawa i Kraków. Pamiątką po wizycie w krakowskich Sukiennicach były zakupione przez Picassa haftowane kożuszki. Okrycie to pojawia się w późniejszych pracach artysty, m.in. w słynnej serii litografii „Kobieta w fotelu”. W stolicy artysta odwiedził Muzeum Narodowe, któremu podarował kolekcję ceramicznych półmisków oraz grafiki.

Wystawa Picasso w Muzeum Narodowym prezentuje ponad 120 prac artysty Aleksy Witwicki

Wystawa Picasso w MNW jest realizowana z okazji 50. rocznicy śmierci artysty oraz objęcia przez Hiszpanię Prezydencji Rady Unii Europejskiej. Kuratorami wystawy są Mario Virgilio Montañez Arroyo (Museo Casa Natal Picasso) oraz Anna Manicka (Muzeum Narodowe w Warszawie).