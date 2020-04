Picie wódki w domu bardziej niebezpieczne od jazdy na rowerze w trakcie pandemii?

Coraz więcej emocji budzą w ostatnich dniach surowe zakazy – m. in. wychodzenia z domu bez ważnej potrzeby, wchodzenia do parków, skwerów czy do lasu. Coraz surowiej są bowiem egzekwowane przez policję. Dodatkowy problem polega na tym, że policjanci i ludzie inaczej interpretują niektóre zapisy sanitarnych rozporządzeń. Stąd spory czy wolno wyjść z domu na rower, pobiegać czy na spacer? Czy to łamanie zasad?

Profesor Simon skrytykował też niedawno wprowadzony na polecenie premiera Mateusza Morawieckiego zakaz wstępu do lasu. - To szaleństwo - mówił. - Zachęcałem do wprowadzenia restrykcji. Słusznie, że dotyczyły kawiarni, restauracji, hoteli, barów, miejsc gromadzenia się ludzi, kin, teatrów, zabrań. To jest poza dyskusją. Galerie też powinny być zamknięte z uwagi na bliski kontakt ludzi - zaznacza profesor. - Nie bardzo wiem jednak, dlaczego nie można wejść do lasu, gdzie spotyka się jedną osobę na dziesięć kilometrów. To chyba są nadmierne restrykcje. To jest szaleństwo. To nie jest prawidłowe podejście - stwierdził lekarz.