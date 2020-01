Pięciochatki na Woli w coraz gorszym stanie. Według burmistrza ''wymagają pilnej interwencji''. PKP: ''potrzeba tylko drobnych napraw''

Wolskie pięciochatki to zespół pięciu domów mieszkalnych dla kolejarzy wzniesionych w latach 1923-24. Budynki są zlokalizowane przy ul. Prądzyńskiego 23, 23a, 23b, 23c i 23d. W 2018 roku obiekty te zostały wpisane do rejestru zabytków ze względu na ''wartości artystyczne, historyczne i naukowe''.

''Wymagają pilnej interwencji''

O interwencję w sprawie zabytkowego osiedla zwrócił się Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola, do mazowieckiego konserwatora zabytków. Chodzi o ''kontrolę stanu dachów oraz podjęcie działań, które zapobiegną degradacji domków''. Według mieszkańców dachy nie są szczelne, a co za tym idzie podczas opadów deszczu woda wlewa się do środka i powoduje gnicie chatek od środka.