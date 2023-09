Piekarnia "Będzie dobrze", czyli energia, słońce i pozytywne myślenie. To miejsce, w którym można zobaczyć, jak powstaje chleb

- Nie mamy krajalnicy. Taka krajalnica do rzemieślniczego chleba potrafi być w cenie małej kawalerki w Warszawie. Dużo osób pyta nas czy można pokroić chleb, jednak my jesteśmy z tych piekarni, które lubią uświadamiać, jak to wygląda z naszej strony. Dla jednych to może być tylko maszyna do krojenia chleba, a w przypadku takiej rzemieślniczej piekarni, jest to czasami koszt prawie, że drugiej piekarni. Wtedy się okazuje nagle, że krojenie samemu chleba w domu może być nie tylko ekonomiczne, co przyjemne – śmieje się nasza rozmówczyni.