Piekarnik Hoover H-KEEPHEAT 700 – pierwszy i jedyny piekarnik przeznaczony zarówno do gotowania, jak i konserwowania żywności

Dzięki nowoczesnym urządzeniom AGD przygotowanie posiłków jest naprawdę proste. Hoover, z nowym piekarnikiem H-KEEPHEAT 700 i technologią Exever, idzie jednak o krok dalej - rezygnuje z konieczności zamrażania i ponownego podgrzewania potraw, zamiast tego utrzymując je w idealnej do serwowania temperaturze przez okres aż do 7 dni. Dzięki temu, będąc w pracy, nie musisz martwić się o ciepły posiłek dla dzieci wracających ze szkoły, a w razie niespodziewanej wizyty rodziny lub znajomych smaczne danie masz dosłownie w zasięgu ręki. Przechowywane w niższej, energooszczędnej temperaturze jedzenie jest tak dobre, jak gotowane od zera tego samego dnia. To rozwiązanie idealne dla osób prowadzących intensywny tryb życia, które nie idą na kompromis w zakresie jakości codziennych posiłków.

Wygodny sposób konserwacji potraw – krok po kroku

Technologia Exever polega na bardzo precyzyjnej kontroli temperatury podczas gotowania. Po przygotowaniu posiłku uszczelniasz pojedyncze porcje w paczkach próżniowych lub wkładasz je do pojemników wielokrotnego użytku. Następnie, w zależności od rodzaju żywności, umieszczasz je z powrotem w piekarniku w celu przechowywania w temperaturze od 63°C do 70°C. Technologia ta pozwala uniknąć utraty wartości odżywczych i zachować delikatność, smak i aromat potraw aż do momentu podania. Ugotowane jedzenie, po zamknięciu, możesz też zamrozić lub włożyć do lodówki, a w razie potrzeby podgrzać w H-KEEPHEAT. Przechowywanie w pojedynczych porcjach pozwala zredukować ilość marnowanego jedzenia.