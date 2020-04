Piękna pogoda zamieni się w burze z gradem. Prognoza zagrożeń IMGW

Piękna pogoda zachęca do długich spacerów po parkach i lasach. Tym bardziej, że to jedna z niewielu aktywności, które możemy wykonywać podczas pandemii koronawirusa. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mogą wydać w środę alarm pierwszego stopnia przed burzami w województwie mazowieckim.

Prognozuje się na wystąpienie burz oraz porywisty wiatr, nawet do 70 kilometrów na godzinę. Niewykluczone, że pojawi się także grad.

Ale co najważniejsze – razem z burzą pojawią się opady deszczu o sumie do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Nie są to duże opady, ale biorąc pod uwagę suszę, która nas dotyka, każde krople są teraz istotne.

Według prognozy przygotowanej przez IMiGW, początek maja będzie chłodny i deszczowy, nadal możliwe będą burze. Do niedzieli temperatury maksymalne w granicach 10-15 stopni Celsjusza.