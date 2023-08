Piękne ogródki działkowe na sprzedaż w Warszawie. Oazy zieleni w centrum miasta. Wiadomo, za ile można je kupić

Ogródki działkowe w Warszawie

Ogródek działkowy to inaczej obszar gruntu rolnego, który jest podzielony na działki przeznaczone pod uprawy ogrodowe. Teren ten został oddany do użytku osobom prywatnym. Miejsca te poza prowadzeniem upraw ogrodowych bardzo często służą także do wypoczynku użytkowników działek i innych osób.

Ogródki działkowe stanowią także element ochrony przyrody. Służą poprawie warunków ekologicznych miast i sytuacji bytowej ich mieszkańców. Z danych na koniec roku 2020 wynika, że w Warszawie obecnie jest ponad 190 ogrodów działkowych, a ich łączna powierzchnia osiąga blisko 1200 hektarów.