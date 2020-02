Piękne rzęsy – co zrobić, aby osiągnąć ten cel?

Demakijaż to podstawa!

Makijaż należy zmywać na zakończenie każdego dnia. Ta zasada tyczy się zarówno pełnego make-upu, jak i przypadków, kiedy użyłyśmy jedynie tuszu do rzęs. Chyba każda z nas ma na sumieniu małe grzeszki przeciwko tej zasadzie. To poważny błąd, ponieważ w nocy nasza skóra powinna móc swobodnie oddychać i odpoczywać, a spanie w makijażu może nam zaszkodzić.

Możesz wybierać z szerokiej gamy produktów do demakijażu: od łagodnych płynów micelarnych i mleczek, aż po dwufazowe olejki, które pomogą uporać się nawet z wodoodpornymi produktami. Dobrze oczyszczona skóra będzie też lepiej wchłaniała substancje odżywcze zawarte w kremach i innych produktach.

Wzmocnij swoje rzęsy

Kiedy już zadbasz o odpowiednie oczyszczenie, możesz pomyśleć o stosowaniu produktów wzmacniających i poprawiających wzrost. Popularne w ostatnim czasie serum do rzęs stosowane regularnie, przyspieszy rośnięcie włosków i w krótkim czasie pozwoli osiągnąć bardzo dobre efekty. Do wyboru masz nowoczesne produkty na bazie bimatoprostu albo tradycyjne odżywki na bazie olejku rycynowego. Dobrym rozwiązaniem jest także używanie produktu dwa w jednym: tusz z serum do rzęs jednocześnie podkreśli ich piękno, a dodatkowo będzie pełnił funkcje wzmacniające.

Sprawdź, czy nie masz niedoborów

Jeżeli zmagasz się z problemem wypadających rzęs i włosów, a dodatkowo łamią Ci się paznokcie – może to być oznaka tego, że w Twoim organizmie brakuje pewnych substancji odżywczych lub witamin. Sprawdź to! Zrób badania krwi i zbadaj poziom witamin z grupy B, cynku i magnezu. Zwróć szczególną uwagę na witaminę B7 tzw. biotynę, zwaną również witaminą piękna. Jej niedobory bardzo często odbijają się właśnie na wyglądzie naszych włosów, a także na stanie rzęs.

Prawidłowa dieta – nie zapominaj o niej!

Zwracaj uwagę na to, co jesz! To, w jaki sposób się odżywiasz, ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania całego organizmu – w końcu to z pożywienia bierze się większość substancji odżywczych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania ciała. Pij dużo wody i włącz do swojej diety warzywa. Dzięki temu Twój organizm będzie miał stały dostęp do niezbędnych budulców wszystkich tkanek – także tych odpowiadających za zdrowy wygląd włosów, paznokci i rzęs!