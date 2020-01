Piękny gest warszawskiego policjanta. Odmówił eksmisji czteroosobowej rodziny

Wstawili zamki, odmalowali, wyczyścili mieszkanie traktując je, jak własne. Niestety, pod ich nieobecność administracja wymieniła zamki i zamknęła mieszkanie z ich rzeczami w środku. Para ponownie weszła do pustostanu, a administracja wezwała policję. Reakcja funkcjonariusza zaskoczyła wszystkich.

"Oto co powiedział policjant o wdzięcznym nazwisku Kluska: Jest proszę państwa zima, w Polsce nie wolno eksmitować w okresie ochronnym. Żeby kogoś eksmitować, trzeba mieć wyrok eksmisyjny, państwo go nie macie. To że ci państwo nie mają prawa do użytkowania do lokalu nie oznacza, że nie weszli w posiadanie: mieszkają, a więc posiadają. Jak chcą to państwo załatwiać to w sądzie, a nie ze mną, ja nikogo znikąd nie będę wyrzucał, małych dzieci w styczniu na bruk. I powiem wam, że jak się człowiek nie spodziewa dobrego, to potem może się podwójnie cieszyć!" - relacjonuje Samolińska.