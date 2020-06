Piękny opuszczony pałac z zakopanym skarbem pod Warszawą. Do dzisiaj nikt nie dotarł do ukrytych pieniędzy

Mechanik Warszawa. Gdzie znajdziemy najtańszego mechanika w Warszawie?

Mechanik to jedna z tych profesji, która nigdy nie będzie narzekała na brak zajęcia. Samochodów po ulicach jeździ coraz więcej. A samochody mają to do siebie, że się psują. Zwłaszcza te kilkunastoletnie. Wybór warsztatu samochodowego to ważna decyzja. Jak znaleźć najtańszego mech...