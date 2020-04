Pierwsi ozdrowieńcy na Mazowszu. U 7 osób ustąpiły objawy koronawirusa

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie poinformowała o siedmiu przypadkach ozdrowieńców na Mazowszu - o 5 dowiedzieliśmy się w poniedziałek, 30 marca, natomiast o kolejnych 2 następnego dnia. Są to pierwsze osoby w województwie mazowieckim, u których ustąpiły objawy tej zakaźnej choroby. Zaznaczamy, że ozdrowieńcy nie są osobami całkowicie wyleczonymi - wracają dopiero do zdrowia.

- Ozdrowieniec to nie jest termin do końca medyczny. To jest osoba, u której objawy ustępują - tłumaczył 16 marca na konferencji minister zdrowia, Łukasz Szumowski.