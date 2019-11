Regularne wizyty u stomatologa to jeden z kluczowych elementów dbania o zdrowy uśmiech. Kiedy jest dobry czas na pierwszą kontrolę uzębienia dziecka? Im wcześniej, tym lepiej! Specjaliści sugerują, by pierwsza wizyta dziecka w gabinecie stomatologicznym miała miejsce już między 18 a 24 miesiącem życia. To czas, w którym większość maluchów posiada minimum 16 zębów (niektóre mogą już dysponować mlecznym kompletem liczącym 20 zębów!). Atmosfera oraz przebieg inauguracyjnego spotkania z dentystą będą miały ogromny wpływ na nastawienie dziecka do kolejnych wizyt w gabinecie stomatologicznym. Jak przygotować malucha na pierwszą kontrolę zębów? O czym warto pamiętać i czym się kierować wybierając stomatologa dla dziecka?

Jak przygotować dziecko do pierwszej wizyty?

Dobre nastawienie to podstawa! Przygotowanie dziecka do pierwszej wizyty u stomatologa powinno opierać się wyłącznie na pozytywnych emocjach i komunikatach. Większość maluchów w tym wieku dobrze poznało już swojego pediatrę, a stomatolog to przecież nikt inny, jak lekarz "od ząbków". Przekazując dziecku informację o zaplanowanej wizycie u dentysty staramy się się, aby komunikat był krótki i rzeczowy - odpowiadamy na pytania dziecka, ale bez budowania wokół tego tematu niepotrzebnego napięcia, unikając m.in. sformułowań, że "nic nie będzie bolało", bo samo pojawienie się słowa "ból" w kontekście wizyty może powodować obawę lub lęk u malucha.

Na rynku wydawniczym możemy znaleźć książeczki z zabawnymi historyjkami, napisanymi lekkim językiem dostosowanym do poziomu percepcji dziecka i okraszonymi kolorowymi ilustracjami - pomogą nam w przygotowaniu dziecka do pierwszej wizyty u dentysty.

Zabawa w lekarza stomatologa to również dobry pomysł - możemy zrobić przegląd zębów wszystkim lalkom i pluszakom, a następnie członkom rodziny. Świetnym sposobem na oswojenie malucha z gabinetem dentystycznym jest możliwość towarzyszenia mamie czy tacie podczas ich wizyt kontrolnych u stomatologa.

Kiedy najlepszy czas na pierwszą wizytę u dentysty?

Jak już wspomniano we wstępie - dobry czas na pierwszą wizytę dziecka w gabinecie stomatologicznym to okres między 18 a 24 miesiącem życia. Dlaczego? Maluch posiada już wówczas prawie kompletne lub kompletne uzębienie mleczne, które zdecydowanie warto poddać kontroli i ocenić ryzyko rozwoju próchnicy, a w razie potrzeby przeprowadzić pierwsze (bezinwazyjne!) zabiegi profilaktyczne. Ponadto zęby niespełna dwulatka najczęściej nie wymagają jeszcze żadnych inwazyjnych zabiegów, co pozwala na odbycie tej pierwszej wizyty w gabinecie w sposób całkowicie... bezbolesny. To ogromnie ważne w kontekście nastawienia dziecka do dentysty i kolejnych wizyt w gabinecie stomatologicznym.

Umawiając dziecko do stomatologa wybierzmy dzień i godzinę, które nie będą wymagały od nas pośpiechu - tak, abyśmy mogli spokojnie towarzyszyć maluchowi, bez zerkania na zegarek i sprawdzania służbowego telefonu. Pora dnia jest również bardzo ważna w kontekście samopoczucia dziecka - wypoczęty maluch będzie bardziej otwarty na poznanie nowego miejsca i lekarza, a maluch zmęczony może być bardziej lękliwy i marudny. Dlatego najlepiej na wizytę umówić się w godzinach porannych (np. po śniadaniu) lub po okołopołudniowej czy popołudniowej drzemce.

Mleczne zęby pod okiem specjalisty

Zęby mleczne są bardzo podatne na próchnicę, która dodatkowo może postępować i rozwijać się w ekspresowym tempie - szybko doprowadzając do powstawania rozległych ubytków lub nawet przedwczesnej utraty zaatakowanych chorobą mleczaków. Próchnica zębów mlecznych to bezpośrednie zagrożenie dla zębów stałych, a zdrowe zęby mleczne to doskonały prognostyk na przyszłość! Dbając o odpowiednią higienę jamy ustnej u małych dzieci oraz pozostając pod kontrolą specjalistów w tym "mlecznym" okresie życia dziecka zwiększamy szanse na zdrowe zęby stałe i prawidłowy zgryz u starszego dziecka.

Jak często odwiedzać z dzieckiem stomatologa?

Regularne kontrole stomatologiczne to, obok prawidłowego dbania o higienę jamy ustnej, jeden z najważniejszych elementów profilaktyki stomatologicznej. Częstotliwość wizyt kontrolnych zależy od wieku pacjenta, stanu jego uzębienia oraz indywidualnych uwarunkowań. W przypadku dzieci posiadających mleczne uzębienie zaleca się przeprowadzanie wizyt kontrolnych co 3 - 4 miesiące. Po okresie wymiany zębów mlecznych na stałe, jeśli uzębienie dziecka jest w dobrym stanie ogólnym, bez wad zgryzu wymagających interwencji ortodontycznej - wizyty kontrolne mogą odbywać się co 6 miesięcy.

Pierwsza wizyta u stomatologa - warto postawić na dobrego dentystę

