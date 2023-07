Pierwsze takie kino w Warszawie. Seanse na dachu wieżowca. Otwarcie lada moment

Silent Cinema w barze Ether

„NYX Hotel Warsaw, we współpracy z Fundacją Legalna Kultura, stworzył formułę kina, która tego lata zaskoczy widzów” – zapowiadają organizatorzy.

„Kupujesz drinka – dostajesz słuchawki na film

Poza kinem pod gwiazdami będzie można napić się tam wybornych koktajli autorstwa mistrzów Europy barmaństwa i właśnie to one będą „biletem wstępu” do kina - kupując nawet jeden, goście otrzymają słuchawki, z którymi w formule “silent cinema”, tuż po zachodzie słońca, obejrzą film.

Występ DJ’a