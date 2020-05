Pierwsze w Polsce Smart Shopy pojawią się w Warszawie. Kupimy tam m.in. leki

- Podpisany list intencyjny [przez Szkla.com oraz Automnię – przyp.] odnosi się do wzajemnych działań mających na celu pozyskiwanie nowych lokalizacji pod marką „Smart Shop” , która należy do Soczewkomatów i będzie udostępniona bezpłatnie do użytkowania Lekomatów oraz rozszerzenia obecności obu marek w lokalizacjach już obsadzonych – donosi Retailnet.

- Klienci szukają obecnie możliwości dokonania bezpiecznego zakupu, bez kontaktu ze sprzedawcą i właśnie takie doświadczenie, połączone z natychmiastową realizacją zamówienia i wygodnym procesem zakupu łączy Soczewkomaty z projektem Lekomatów – informuje cytowany przez Retailnet Karol Kożusznik, Kierownik ds. Rozwoju w spółce Szkla.com S.A.

Co to oznacza w praktyce? Między innymi różne leki będziemy mogli zamówić bez konieczności wizyty w aptece. To będzie ułatwienie szczególnie dla osób, które będą potrzebowały na przykład tabletek przeciwbólowych późno w nocy. W obecnej sytuacji, czyli podczas pandemii koronawirusa, umożliwi to także zakupy bez obecności dodatkowych osób.

Skoro Smart Shopy pojawią się "w lokalizacjach już obsadzonych" przez soczewkomaty to możemy spodziewać się, że w Warszawie znajdziemy je: