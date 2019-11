Pierwszy butelkomat na Bielanach. W zamian za plastikowe butelki otrzymamy symboliczny grosz

Maszyna stoi przy wejściu głównym centrum sportowego przy ulicy Lindego 20. Obsługa jest bardzo prosta. Pusta butelka, którą chcemy oddać, może mieć maksymalną pojemność dwóch litrów oraz musi posiadać kod kreskowy. Opakowanie wrzucamy kodem kreskowym do góry. Urządzenie ma wczytane ponad 13 tysięcy kodów. Jeśli butelkomat nie będzie chciał przyjąć opakowania, należy je zostawić w szatni centrum sportowego. Firma obsługująca maszynę zaprogramuje brakujący kod.

Pierwszy butelkomat na Bielanach. W zamian za plastikowe but...

Jak podkreśla Grzegorz Pietruczuk, burmistrz Bielan, butelkomat ''ma przede wszystkim pełnić funkcję edukacyjną, zachęcać mieszkańców dzielnicy do właściwego zbierania i segregowania odpadów''. Z tego względu w zamian za każdą oddaną plastikową butelkę otrzymamy symboliczny grosz . Zupełnie inaczej niż u naszych zachodnich sąsiadów.

Kaucja za butelki w Niemczech

W kontekście butelkomatów najczęściej przytacza się przykład naszego zachodniego sąsiada. Nic dziwnego. W Niemczech od lat każdy supermarket ma przy wejściu jeden lub nawet dwa automaty. Wszystko ze względu na system kaucjonowania opakowań bezzwrotnych, który obowiązuje tam od 2003 roku: butelka wody kosztuje mniej niż kaucja, którą trzeba za nią zapłacić, więc Niemcom najzwyczajniej opłaca się gromadzić plastik i oddać go podczas zakupów. Wystarczy, że przez odpowiedni otwór włożą butelki do automatu, a urządzenie naliczy należny zwrot pieniędzy, który będzie widoczny na ekranie obok. Gdy kończą wkładać butelki, otrzymują paragon, który wykorzystują przy płaceniu za zakupy lub zamieniają na gotówkę przy kasie. I nie jest to symboliczny cent, a 8, 10, 25 czy nawet 50 centów.