Pierwszy raz w Polsce. Spektakl on-line, na żywo, realizowany z dwóch miejsc na raz

„Wysokie C” swoją premierę miało mieć w Teatrze Mazowieckim działającym w Mazowieckim Instytucie Kultury 28 marca. Z oczywistych przyczyn premiera została przełożona. “Jedni w kryzysie widzą zagrożenie, inni widzą szanse. Należę do tych drugich. Nie siedzę więc i nie rozpaczam, tylko wymyślam, działam. Mam nadzieję, że nasza inicjatywa przetrze szlaki innym” - mówi Olga Kordys-Kozierowska.

Komediodramat „Wysokie C” został dostosowany do nowej formy - transmisji na żywo. W związku z tym adaptowano zarówno scenariusz jak i reżyserię, za którą odpowiada Joanna Grabowiecka. Dwie główne aktorki, w tym Magdalena Górska, odegrają swoje role z oddzielnych pomieszczeń. Nie będą miały bezpośredniego kontaktu nie tylko z widownią, ale i z sobą. Będzie to dla aktorek ogromnym wyzwaniem.

Spektakl to historia 38-letniej Marty, która szuka prawdziwej siebie. Tej, którą dawno uciszyła, której odebrała prawo do stawiania granic, do życia według własnych reguł, odpoczynku, marzeń. Bohaterka biegnie przez życie, ale właściwie nie wie już po co. Zmaga się z presją, bezsennością i niskim poczuciem wartości. Czuje, że w jej życiu nic nowego się już nie wydarzy, że jest za późno. W tym całym pędzie, coś jednak szepcze, by szukała. Czy mimo towarzyszącego lęku zdecyduje się na działanie? W drodze towarzyszy jej Mary, kim jest Mary? Odpowiedź jest złożona…

Sztuka, którą napisałam i w której gram jest moim sposobem na to, by dać ludziom nadzieję i motywację. Chcę pokazać na własnym przykładzie, że #NigdyZaPóźno” jednocześnie zachęcając wszystkich, by pomyśleli inaczej o swojej pracy zawodowej, modelu biznesowym, firmie, dostosowując się do nowej sytuacji - mówi Olga Kordys-Kozierowska, prezes Fundacji.

Spektakl to efekt współpracy niezwykłych kobiet, ich solidarności i kreatywności w dążeniu do wspólnego celu. Autorką tekstu jest grająca zarazem główną rolę Olga Kordys-Kozierowska – prezes Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką. „Wysokie C” to fikcja autobiograficzna, inspirowana osobistą historią autorki, ale i historiami kobiet, które spotkała na swojej drodze zawodowej. To sztuka od kobiet dla kobiet. Głównej bohaterce, Marcie, towarzyszy Mary (Magdalena Górska), przyjaciółka, powierniczka, mentorka. Reżyserką spektaklu jest Joanna Grabowiecka, która dodatkowo prowadzi szereg inicjatyw skierowanych do kobiet pod nazwą MOC Kobiety.

Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką na co dzień wspiera rozwój zawodowy kobiet, jak i młodzieży. Inspiruje do działania, a także zachęca do podejmowania odważnych działań, bo warto sięgać po więcej. W szkoleniach, które organizuje, do tej pory wzięło udział ponad 400 tysięcy kobiet i 250 tysięcy młodych ludzi.

Sztuce online będzie towarzyszyła dobrowolna zbiórka w celu wsparcia kobiet w nowych sytuacjach i wyzwaniach biznesowych.

Dotychczasowe próby oraz przygotowania odbywały się w Mazowieckim Instytucie Kultury.

Na spektakl możesz zapisać się pod linkiem:

https://www.facebook.com/events/696653547774794