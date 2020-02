Pierwszy reaktor jądrowy w Polsce. Wyłączono go 25 lat temu. Działał pod Warszawą

Reaktor wytwarzał 2MW ciepła, a jego rdzeń umieszczony był w aluminiowym zbiorniku wypełnionym wodą chłodzącą. „Przy pełnym załadunku umieszczano tam blisko 800 prętów paliwowych, każdy o wzbogaceniu 10% U-235. W rdzeniu znajdowało się także 9 prętów regulacyjnych i awaryjnych, a w jego otoczeniu znajdowało się 8 pionowych kanałów wykorzystywanych do produkcji izotopów promieniotwórczych. W osłonie reaktora umieszczono 10 poziomych kanałów służących do przeprowadzania badań fizycznych” – czytamy na stronie Narodowego Centrum Badań Jądrowych (spadkobierca Instytutu Badań Jądrowych).

Reaktor do likwidacji

EWA służyła przez prawie czterdzieści lat. Reaktor wyłączono 25 lutego 1995 roku. Wcześniej wykorzystywano go także do produkcji izotopów promieniotwórczych, wykorzystywanych w medycynie oraz do badań na związkach neutronów.

Po zamknięciu reaktora zaczął się żmudny proces likwidacji. W latach 1997-2002 do Rosji wywieziono wypalone paliwo, które jeszcze przez lata będzie promieniotwórcze. Pozostałe elementy dawnego reaktora składowane są w Krajowym Składowisku Odpadów Promieniotwórczych w Różanie, a także w dawnym budynku reaktora, który został przerobiony na Zakład Unieszkodliwienia Odpadów Promieniotwórczych.

W Świerku do dziś działa reaktor Maria, który jest ostatnim czynnym urządzeniem tego typu na terenie naszego kraju.