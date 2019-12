Pierwszy sklep Leroy Merlin Urban w Polsce już otwarty. Tutaj zrealizujesz swoją wizję wnętrza domu i ogrodu od początku do końca

Leroy Merlin z nowym, miejskim konceptem sklepu

Nowy sklep sieci Leroy Merlin, który znajduje się przy ulicy Marsa 56C w Warszawie, stanowi ewolucję nowatorskiego konceptu Leroy Merlin Urban znanego z Francji i Hiszpanii. Wyjątkowy market zorientowany jest na potrzeby klientów dużych miast, co oznacza, że oferuje nie tylko produkty, ale także wyjątkową strefę wystawienniczą z inspiracyjnymi przykładami aranżacji dostosowanymi do wielkości warszawskich mieszkań, usługi transportowe, dzięki którym towar będzie trafiał do klienta bezpośrednio z magazynu centralnego, a także usługi montażowe, realizowane w ścisłej współpracy z lokalnymi firmami.

- Leroy Merlin Urban to wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów z dużych miast, którzy oprócz oferty produktowej, oczekują przede wszystkim realizacji kompleksowych usług projektowych, fachowego doradztwa, a także inspiracji związanych z realizacją wnętrz marzeń - powiedział Mariusz Grzybowski, Dyrektor Leroy Merlin Urban.

Tutaj zrealizujesz swoją wizję wnętrza domu od początku do końca

Od momentu wejścia do sklepu, klient będzie mógł skorzystać z fachowego wsparcia doradcy, który przeprowadzi go przez realizację projektu krok po kroku. Osoby odwiedzające market będą mogły pod okiem ekspertów nie tylko zaprojektować wszystkie domowe pomieszczenia, ale także zlecić dowóz i całkowity montaż kupionych artykułów i materiałów.

- Zapewniamy kompleksowe rozwiązania z zakresu realizacji potrzeb związanych z domem i ogrodem - podkreśla Dyrektor Leroy Merlin Urban.

Warto zaznaczyć, że każdy klient sklepu wspólnie z doświadczonymi projektantami Leroy Merlin Urban będzie mógł przygotować projekt aranżacji łazienki i kuchni - jeżeli zdecyduje się na zakup materiałów wykończeniowych w Leroy Merlin Urban, projekt otrzyma za jedyne 1 grosz.

Nie tylko oferta handlowa

Ofertę handlową oraz usługi doradcze Leroy Merlin Urban uzupełniają liczne warsztaty i spotkania organizowane dla klientów i lokalnej społeczności. Leroy Merlin Urban dla swoich klientów przygotowało również wyjątkowe oferty promocyjne i atrakcje. W każdy poniedziałek w sklepie organizowane będą wyjątkowe, bezpłatne warsztaty dla najmłodszych, Dzieciaki Sadzeniaki, których celem jest uczenie dzieci pielęgnacji roślin i rozbudzanie w nich zainteresowań przyrodą. Dodatkowo tydzień po otwarciu (27 grudnia) odbędą się warsztaty z tworzenia i pielęgnacji ogrodów w słoiku - jednego z najmodniejszych trendów ostatnich lat.

Leroy Merlin Urban - godziny otwarcia

Od piątku, 20 grudnia, Leroy Merlin Urban otwarty będzie:

od poniedziałku do czwartku w godzinach: 6:30 - 21:00

od piątku do soboty w godzinach: 6:30 - 22:00

w niedziele handlowe w godzinach: 09:00 - 20:00

Adres: ul. Marsa 56C