Pierwszy w tym sezonie Nightskating Warszawa już wkrótce. Zbliża się wielkie otwarcie sezonu rolkowego

Wiosna w pełni, zatem powraca sezon na rolki, a wraz z nim NIGHTSKATING WARSZAWA, czyli ulubione wydarzenie rolkarzy i wrotkarzy. Nocne przejazdy rolkarzy będą organizowane regularnie co 2-3 tygodnie. Rocznie odbywa się 10 przejazdów na różnych poziomach zaawansowania. Trasy różnią się długością i poziomem trudności. Podczas każdej edycji trasy są modyfikowane, co sprawia, że każdy przejazd to nowe doświadczenie.