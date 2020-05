Pierwszy weekend z dostępnymi atrakcjami. Tłumy w barach i restauracjach. Tak wygląda Warszawa po kwarantannie

Po tym, co zaobserwowaliśmy na stołecznych ulicach w piątkowy wieczór, śmiało można stwierdzić, że warszawiacy z utęsknieniem czekali na powrót do normalności. W początkowej fazie wprowadzania rygorystycznych obostrzeń i społecznej akcji nawołującej do pozostania w domach, weekendami ulica Chmielna świeciła pustkami. Centrum Warszawy wyglądało ponuro, a wszechobecna cisza brak ludzi wprowadzały w markotny nastrój.

- Warszawa od bardzo dawna nie była taka pusta. Nowy Świat, Chmielna czy Mazowiecka na co dzień tętnią życiem, a w weekendy stają się najbardziej zatłoczonymi i głośnymi ulicami w mieście. W sobotnią noc wybraliśmy się tą trasą na spacer, aby sprawdzić, jak stolica w czasach pandemii koronawirusa. Miasto jest nie do poznania - pisaliśmy w artykule z 15 marca.