Piesze Metro w Centrum Zdrowia Dziecka. Ma aż siedem linii. Nietypowy pomysł w ogromnym szpitalu w Warszawie

Centrum Zdrowia Dziecka to 25 obiektów i setki podziemnych korytarzy łączących poszczególne sale. Do tej pory komunikacja między nimi nie należała do najłatwiejszych. Stworzono więc "Piesze Metro", czyli specjalne trasy - a właściwie linie - łączące poszczególne budynki Instytutu. Każda z nich, podobnie jak metro, ma własny kolor, motyw przewodni oraz została podzielona na stacje.

- Stworzyliśmy rozwiązanie, które maksymalnie upraszcza poruszanie się po korytarzach wszystkich budynków, a przy okazji bawi dzieci i oswaja je ze szpitalnym otoczeniem – mówi Wojciech Drąg, przedstawiciel firmy Medical Design Studio, która wraz z Media Expert była odpowiedzialna za stworzenie "Pieszego Metra".