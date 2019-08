Pijana matka trzymała nosidełko z 9-dniowym dzieckiem. Niemowlę wypadło na trawnik. "Podejrzana usłyszała zarzut" GOTOWE

Naraziła na niebezpieczeństwo utraty życia

30-letnia mieszkanka Warszawy usłyszała zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo zdrowia. Zagrożoną w tym wypadku była jej nowo narodzona córka, która wypadła z nosidełka trzymanego przez nietrzeźwą matkę. W dniu zdarzenia niemowlę miało 9 dni.

Kobieta idąc chodnikiem przy sklepie monopolowym trzymała w ręku nosidełko z dzieckiem. W pewnej chwili potknęła się i z nosidełka dziecko wypadło jej na trawę. Od razu uwagę na to zwrócili przechodnie - relacjonuje warszawska policja.

30-latka od razu chwyciła córkę, włożyła je z powrotem do nosidełka, przykryła kocykiem. Uwagę przechodniów zwrócił jednak płacz dziecka. Zareagowała grupa przypadkowych osób, chcieli zaopiekować się niemowlęciem. Matce zależało na tym, by jak najszybciej oddalić się z miejsca i nie ponieść konsekwencji. Do czasu przyjazdu policji to właśnie przechodnie uważali, by kobieta nie uciekła.

Badanie alkomatem

Kobieta odbyła badanie alkomatem, które wykazało, że w organizmie ma ponad promil alkoholu. W rezultacie kobieta została zatrzymana, a dziecko trafiło do szpitala. Do sprawy zaangażowano m.in. policjantów z wydziału profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii. Ci funkcjonariusze przekazali materiały do sądu rodzinnego. Za zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia może zostać ukarana 5-letnim więzieniem.

Zobaczcie też: