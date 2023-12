Pijany kierowca zatrzymany na ulicy Sokratesa w Warszawie. "Miał ponad 1,5 promila alkoholu i nie posiadał prawa jazdy" Alicja Glinianowicz

Policjanci zatrzymali do kontroli na ulicy Sokratesa w Warszawie kierowcę Land Rovera. PAP

Policjanci zatrzymali do kontroli na ulicy Sokratesa w Warszawie kierowcę Land Rovera. Okazało się, że 34-letni obywatel Ukrainy nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, a chwilę wcześniej spowodował kolizję. Mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi.