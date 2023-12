Pijany mężczyzna wyrzucił szczeniaka przez okno na drugim piętrze. Jest wyrok sądu

Wyrzucił szczeniaka przez okno

Do zdarzenia doszło na początku maja w jednym z bloków socjalnych przy. ul. Marii Gajl w Radomiu na Mazowszu. Z ustaleń śledczych wynikało, że szczeniak uciekł właścicielce podczas spaceru. 68-latek znalazł zabłąkanego psa na klatce schodowej i zabrał go do domu. Następnie podczas libacji alkoholowej wyrzucił go przez okno na drugim piętrze.

Rano policja została powiadomiona o znalezieniu rannego zwierzęcia. W chwili zatrzymania mężczyzna miał prawie 1,5 prom. alkoholu w organizmie.

Prokuratura postawiła mu zarzuty znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem oraz nakłaniania innych osób do składania fałszywych zeznań.

68-latek nie przyznał się do zarzuconego czynu. Twierdził, że pies prawdopodobnie sam wypadł przez okno.

Powołany przez śledczych biegły stwierdził, że szczeniak w wyniku upadku z wysokości doznał m.in. złamania kręgosłupa i porażenia dwukończynowego kości miednicznych. Oznacza to, że pies nigdy nie będzie chodził o własnych siłach, a jedynie przy użyciu specjalnego wózka. Zwierzę będzie też do końca życia wymagać opieki człowieka w zakresie m.in. załatwiania podstawowych potrzeb fizjologicznych.