Piknik RetroWarszawa na Pradze-Północ. Mieszkańcy wybrali się w podróż do minionych lat. Był pokaz mody i starych aut, koncerty i warsztaty

Retro klimat na Pradze-Północ

Przed Urzędem Dzielnicy Praga-Północ o godz. 15 rozpoczął się piknik w klimacie retro. Na mieszkańców czekały warsztaty z rzemieślnikami, twórczego pisania piosenek czy nauki sitodruku. Wspomnieniami można było powrócić do dawnych lat poprzez pokaz warszawskiej mody retro. Organizatorzy zaprosili również do sektora VR, który przenosił uczestników wydarzenia do Warszawy sprzed lat.