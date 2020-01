zobacz galerię (10 zdjęć) Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie przekazał do licytacji prawdziwej gratki dla kibiców oraz kolekcjonerów - piłki Legii, którą podpisali zawodnicy klubu, m.in. Arkadiusz Malarz, Sebastian Szymański, Michał Kucharczyk, Kasper Hämäläinen, Łukasz Broź, Adam Hloušek, Maurício, Krzysztof Mączyński, Chris Philipps, Cristian Pasquato, Dominik Nagy, Armando Sadiku. Licytować można TUTAJ WTP Warszawa/Twitter zobacz galerię (10 zdjęć)

W niedzielę, 12 stycznia, odbędzie się 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku Warszawa przyłącza się do tej niezwykłej akcji. Na internetowych aukcjach można wylicytować m.in. wycieczkę do centralnej dyspozytorni Metra Warszawskiego, piłkę z podpisami piłkarzy Legii, kurs jazdy tramwajem u warszawskich motorniczych czy pakiet książek od prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Szczegóły w artykule poniżej.