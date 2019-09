Piłsudski - tak wyglądała uroczysta premiera filmu w Warszawie. Szyc i Boczarska na czerwonym dywanie

Land of War: Warszawiacy tworzą grę wojenną z kampanią wrześniową w tle. Premiera już w przyszłym roku

Land of War to, wedle zapewnień, pierwsza gra typu first person shooter, której akcja będzie toczyć się na terenie Polski. Weźmiemy w niej udział w najważniejszych wydarzeniach m.in. kampanii wrześniowej. Dalsza część tekstu poniżej.