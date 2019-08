Piosenki dla Małego Powstańca. Najmłodsi warszawiacy oddali hołd uczestnikom powstania

Już po raz siódmy młodzi warszawiacy zaśpiewali na placu Zamkowym Piosenki dla Małego Powstańca, oddając tym samym hołd najmłodszym uczestnikom powstania. - Podziękujmy powstańcom za to, że możemy być wolni, że nie musimy patrzeć na dramat wojny - mówił 1 sierpnia organizator akcji Bartłomiej Włodkowski.

Akcja „Piosenki dla Małego Powstańca" po raz kolejny przyciągnęła na plac Zamkowy kilkuset najmłodszych warszawiaków. Młodzież, wykonując powstańcze piosenki, oddała hołd tym, w których dzieciństwo brutalnie wtargnęła wojna. ZOBACZ TEŻ: Teraz 44. Dzisiejsza Warszawa z Powstańcami w tle. Przepiękny album pokazujący jak walczono w 1944 roku

Bezcenna pomoc najmłodszych uczestników powstania - Nie było do tej pory miejsca dla najmłodszych, dla dzieci, dla grup „lata w mieście" i stąd pomysł na to poranne spotkanie na placu Zamkowym i przypomnienie historii najmłodszych uczestników powstania: „Zawiszaków”, grup szturmowych, czyli tych, który co prawda nie walczyli z bronią w ręku, ale bardzo pomagali powstańcom, na przykład roznosząc harcerską pocztę polową czy pomagając w szpitalach polowych jako sanitariusze - mówił organizator akcji Bartłomiej Włodkowski z Fundacji Ave.

W spotkaniu z dziećmi wziął udział powstaniec Tadeusz Sułowski ps. „Tadek”, plutonowy z 7. Pułku Piechoty Okęcie „Garłuch”, który w chwili wybuchu powstania miał 15 lat, a wcześniej - w czasie okupacji - jako „Zawiszak”, przygotowywał się do wspierania powstańców w walce. ZOBACZ TEŻ: 75. rocznica Powstania Warszawskiego. Program obchodów w Warszawie. Sprawdźcie, co się wydarzy nie tylko 1 sierpnia

- To była bezcenna pomoc. Te dzieciaki często przez cały okres okupacji przygotowywały się właśnie do tej roli, dokładnie rozpoznając topografię miasta, poznając wszystkie bramy, piwnice, przejścia i potem to w powstaniu rzeczywiście spełniło swoją rolę - mówił Włodkowski. Pałacyk Michla, Żytnia, Wola, Bronią się chłopcy od "Parasola"... W repertuarze koncertu znalazły się m.in. „Pałacyk Michla”, „Warszawskie dzieci”, „Hej, chłopcy”, „Marsz Mokotowa”, „Sanitariuszka Małgorzatka” i „Warszawo ma”. Dzieci zaśpiewały wspólnie z solistką Filharmonii Narodowej Magdaleną Schabowską i wokalistą chóru Fundacji Ave Ewą Bogucką przy akompaniamencie zespołu muzycznego Filharmonii.

Po odśpiewaniu piosenek powstańczych dzieci ustawiły się pomiędzy Kolumną Zygmunta a kościołem św. Anny w wielki znak Polski Walczącej i liczbę 75, wskazującą na przypadającą w tym roku rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Następnie, w rozśpiewanej kolumnie, przeszły pod pomnik Małego Powstańca, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze. - Ten pomnik jest wołaniem o pokój, o to, by nigdy więcej wojny nie było - przypominał organizator akcji "Piosenki dla Małego Powstańca". - Podziękujmy powstańcom za to, że możemy być wolni, że nie musimy patrzeć na dramat wojny. W doroczną akcję zaangażowane są również władze stolicy. Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska podkreślała, że wydarzenie to jest wspaniałą okazją, by dotrzeć do młodych ludzi i przekazać im wiedzę na temat historii naszego miasta. A najlepszym świadectwem tamtych wydarzeń są sami powstańcy.