Piotr Bałtroczyk - „Starość nie jest dla mięczaków”, Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie

Spektakle Bałtroczyka są wyjątkowe. Jedynie wstęp pozostaje niezmienny: „Dobry wieczór Państwu, nazywam się Piotr Bałtroczyk i jestem atrakcją, a Wy jesteście dla mnie atrakcją, bez Was czułbym się jak w domu, samotny i niepotrzebny.” Co nastąpi po tych słynnych słowach, tego nie wie nawet sama gwiazda wieczoru.

Bałtroczyk jest alfą i omegą polskiej sceny kabaretowej. Satyryk jest wierny swoim przekonaniom od lat. Niezmiennie nie cierpi garniturów, a motocykle kocha ponad wszystko. Piotr Bałtroczyk to uosobienie kreatywności, z jednakowym wdziękiem poprowadzi wydarzenie polityczne jak i pogadankę o savoir vivre w przedszkolu. Pan Bałtroczyk to klasa sama w sobie. Rozmowy o starości prowadzone przez niego to mieszanka wybuchowa. Po prostu nie może Was tam zabraknąć!

12 października to również dzień ciszy wyborczej. Poddajmy się, więc chwili refleksji, odprężmy umysł wraz z Piotrem Bałtroczykiem. Czekamy na Was z niecierpliwością w Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie!

Bilety na: www.kupbilecik.pl