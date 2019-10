Piotr Bałtroczyk - „Starość nie jest dla mięczaków”

Bałtroczyk uważa, że dobre rozpoczęcie wieczoru to połowa sukcesu. Zatem swój występ klasycznie rozpoczyna zdaniem: „Dobry wieczór Państwu, nazywam się Piotr Bałtroczyk i jestem atrakcją, a Wy jesteście dla mnie atrakcją, bez Was czułbym się jak w domu, samotny i niepotrzebny.” Co nastąpi potem, to zagadka nie tylko dla publiczności, ale również dla samego Bałtroczyka.

Piotr Bałtroczyk nadal uwielbia motocykle a garnitury uważa za nieprzyjemną konieczność. Jest uosobieniem równowagi w naszym niezmiennym świecie. Jak każde spotkanie z satyrykiem jest pełne niespodzianek oraz nieoczekiwanych zwrotów akcji. To czyni jego występy wyjątkowe. Liczne anegdoty zebrane w jeden pozornie niespójny ciąg wprowadzą Was w świetny nastrój oraz rozbawią do łez!

13 października to również dzień wyborów parlamentarnych. Na dobre zakończenie tego dnia pozwólmy wprowadzić się w dobry nastrój biorąc udział w wydarzeniu Piotra Bałtroczyka. Czekamy na Was w Miejskim Ośrodku Kultury w Legionowie! Przyjdźcie i zobaczcie, jakie przemyślenia na temat starości ma do powiedzenia Nasz Mistrz humoru oraz anegdot!

