PKO Bank Polski zmieni siedzibę. Wynajmą piramidę przy Chmielnej. Przeprowadzka już w przyszłym roku

PKO Bank Polski w "Piramidzie"

Już w drugiej połowie 2020 roku nową siedzibą PKO Banku Polskiego zostanie "piramida" przy Chmielnej 89. Ciekawy budynek w samym centrum miasta był przedmiotem umowy najmu między bankiem a deweloperem Cabatina Holding, która stanowi jedną z największych transakcji zawartych w tym roku na polskim rynku biurowym.

Biurowiec przy Chmielnej 89 to 14-kondygnacyjny obiekt kształtem przypominający kryształ. Całkowita wynajęta powierzchnia biurowa to ponad 24 tys. mkw., co oznacza, że bank zajmie cały budynek. Według zapowiedzi inwestorów "piramida" ma wyróżniać się wysokim standardem wykonania i wyposażenia. Na parterze oraz zielonych, kaskadowych tarasach znajdziemy ogólnodostępne sklepy i punkty usługowe, które zajmą nie więcej niż 370 mkw.