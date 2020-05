PKP Intercity przywraca kolejne połączenia kolejowe. Pociągi wracają na tory

W trosce o zapewnienie zachowania odpowiednich odległości pomiędzy pasażerami w pociągach, PKP Intercity wprowadziło nową funkcjonalność w systemie sprzedaży biletów. Przewoźnik umożliwia rezerwację tylko dla 50 proc. miejsc siedzących po to, aby podróżni mogli zajmować najwyżej co drugie miejsce.

Rozwiązanie gwarantuje, że co drugie miejsce pozostanie wolne. Maksymalna liczba miejsc możliwa do zarezerwowania w jednej transakcji i w jednym przedziale zostaje więc ograniczona do 4 miejsc w wagonach z przedziałami ośmioosobowymi i do 3 miejsc w wagonach z przedziałami sześcioosobowymi. Przydzielanie co drugiego miejsca obowiązuje także w pociągach z przestrzenią bezprzedziałową.

Dodatkowo PKP Intercity informuje, że w ostatnich tygodniach przewoźnik zwiększył częstotliwość dezynfekowania i czyszczenia składów. Na warszawskiej Olszynce Grochowskiej, stacji postojowej, z której wyprawianych jest najwięcej pociągów przewoźnika, dezynfekowane są kluczowe miejsca i elementy wyposażenia wagonów, z którymi podróżny ma bezpośredni kontakt, m.in. klamki, poręcze, uchwyty, przyciski sterowania drzwiami, czy toalety.