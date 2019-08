Plac Bankowy, Warszawa. Bitwa na śnieżki, festiwal wina i lodów oraz pokazy kulinarne. Strefa relaksu zaskoczy w sierpniu

Z kolei w niedziele odbywają się spacery varsavianistyczne z przewodnikiem. Podczas spotkania warszawiacy mogą poznać historie okolicznych miejsc. Każdy spacer to inny temat.

Tradycyjne, rzemieślnicze, domowe, japońskie, tajskie, włoskie, sorbety, bez laktozy, bez cukru, z dodatkami, z polewami, na patyku czy w waflu. W weekend od 2 do 4 sierpnia na placu Bankowy trwa Festiwal lodowy . Będzie można spróbować lodów z każdego zakątka świata. Oprócz tego przygotowano dodatkowe atrakcje - walka na śnieżki w środku lata, pokazy rzeźbienia w lodzie, degustacje i muzyka na żywo .

Strefa relaksu na placu Bankowym

Na początku lipca wielki parking na placu Bankowym zamienił się w "strefę relaksu". Miejsce do odpoczynku dla warszawiaków czynne będzie do 1 września. Mieszkańcy mogą korzystać m.in. z leżaków, podestów, mobilnej biblioteki czy ławek do Parkouru. Cała inwestycja kosztowała 920 tys. zł i jest jedną z obietnic wyborczych Rafała Trzaskowskiego.