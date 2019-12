Plac Narutowicza wreszcie przebudowany? Zwężona droga, mniej torów, więcej zieleni. Prace ruszą za pół roku

Obwodnica Pragi jednak powstanie? Mniejsza, węższa, ale bardziej realna. Walczą o nią radni z dzielnicy

Obwodnica Pragi to stała obietnica wyborcza. Po wyborach za każdym razem trafia do śmietnika. Tym razem radny z Pragi ma pomysł, by feralna inwestycja wreszcie (po ponad dekadzie!) ruszyła. Nakłania ratusz, by zajął się sprawą. Czy mu się uda?