Plac Politechniki w Warszawie zamieni się w świąteczne miasteczko. Niebawem rusza kultowy kiermasz studentów

Kiermasz Świąteczny Politechniki Warszawskiej

Zapowiedź wydarzenia cieszy się popularnością, która z dnia na dzień rośnie. W tym momencie na otwarcie Kiermaszu Świątecznego wybiera się ponad 25 tys. mieszkańców Warszawy. Chętnych wciąż przybywa, i nie jest to zaskoczeniem, bowiem szykuje się ciekawe wydarzenie.

Kiermasz Świąteczny trwać będzie dwa dni – 7 i 8 grudnia na placu przed Gmachem Głównym Politechniki Warszawskiej. Miejsce to zamieni się w świąteczne miasteczko. Pojawią się domki z upominkami i jedzeniem, a wśród nich domek politechniczny. Jak co roku w domku PW będą czekać uczelniane gadżety – z kultowymi skarpetkami na czele. Przygotowano też m.in. czapki, rękawiczki, maskotki, pierniki, ozdoby świąteczne, miód z uczelnianej pasieki czy elementy idealne do stworzenia inżynierskiego niezbędnika.