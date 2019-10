Plaga kradzieży pod Warszawą. Złodzieje włamują się w biały dzień. Wójt wytoczył ciężkie działa

Od września, jak relacjonują mieszkańcy, w gminie Stare Babice – tuż przy granicy z Bemowem – doszło do kilkudziesięciu kradzieży. Sprawcy nie boją się alarmów, psów, ani tego, że lokatorzy są w domu. Kradną biżuterię, perfumy oraz inne cenne przedmioty.

- Od półtora miesiąca w Klaudynie (i okolicznych wsiach gminy Stare Babice) trwa seria włamań do domów. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że sprawcy włamują się w biały dzień lub jak lokatorzy są w domu, nie uciekają, a przepłoszeni idą do kolejnych domów w tej samej nocy (rekord w Klaudynie 7 domów) - pisze do nas pani Joanna, która mieszka w okolicy i prosi o pomoc w nagłośnieniu sprawy.

Jak słyszymy, sytuację komplikuję to, że na całą gminę przeznaczono tylko jeden patrol policji. W sprawę zaangażował się bezpośrednio wójt Starych Babic Sławomir Sumka, nota bene były policjant. Wysłał on w tej sprawie pismo do Komendanta Głównego Policji.