Blisko natury, wyjątkowo i w komfortowych warunkach – tak w skrócie można opisać Planeta Glamping, czyli miejsce, które zapewni wam oddech od miejskiego zgiełku. Nie musicie czekać do wakacji, żeby skorzystać z odpoczynku. Namioty sferyczne przygotowane zostały w taki sposób, że idealnie sprawdzą się o każdej porze roku. Co więcej, jesienią Planeta Glamping zamienia się w oazę spokoju, w której budzić się będziecie przy śpiewie ptaków, a zasypiać przy sumie lasu. Szczegóły w artykule poniżej.

Za oknami mamy już jesień, a temperaturom bliżej do 0 niż 30 st. Celsjusza. To jednak nie jest powód, by nie skorzystać z chwili dla siebie i możliwości oderwania się od codziennych obowiązków. Koniec lata nie musi oznaczać końca odpoczynku, a najlepiej przekonacie się o tym, odwiedzając Planeta Glamping. Czeka tam na was noc w środku sosnowego lasu, ale nie musicie martwić się o niewygodne posłanie, brak łazienki czy chłodne noce – czekają na was warunku, jakie oferuje pokój hotelowy. By skorzystać z wyjątkowego noclegu w otoczeniu natury nie trzeba jechać w góry czy na Mazury, Planeta Glamping znajduje się w Zalesiu Górnym, zaledwie 25 km od centrum Warszawy. - Planeta Glamping to 1,5 hektara lasu, na którym obecnie mamy 5 namiotów sferycznych, 2 boiska, miejsce na ognisko oraz niebawem pojawi się tutaj Leśne Spa – opowiada Julian Szumowski z Planeta Glamping. – To miejsce jest dla wszystkich: dla dzieci, dla starszych, dla młodych par, dla kogokolwiek, kto chciałby odpocząć od miasta, poprzebywać w naturze i trochę się zrelaksować.

Rodzaje namiotów

W Planeta Glamping znajduje się obecnie 5 namiotów, które nazwane zostały od nazw planet układu słonecznego:

Merkury (38 m. kw.),

Wenus (38 m. kw.),

Ziemia (38 m. kw.),

Mars (38 m. kw.),

Jowisz (50 m. kw.). W każdym glampie znajduje się aneks kuchenny, łazienka z prysznicem, łóżko małżeńskie oraz antresola, na której mogą spać 2 osoby. Wszystkie namioty, oprócz Jowisza, są czteroosobowe.

- Kolorystyka każdego namiotu nawiązuje do planety – tłumaczy Paulina Wojtyra z Planeta Glamping. – Największy z nich, czyli Jowisz, jest sześcioosobowy. Jest on najbardziej odsunięty od reszty namiotów, tym samym jest najbardziej kameralny i ma piękny widok na las. Pomysłodawcy miejsca zadbali o prywatność gości. Każdy glamp wyposażony jest w zasłony, więc można z nich skorzystać w razie potrzeby.

- Staraliśmy się tak odwrócić od siebie namioty, żeby nie zaglądać sąsiadowi do sypialni, czyli goście nie będą mieli problemu, by w swojej przestrzeni przebywać swobodnie – dodaje Paulina. Co więcej, jeśli chcielibyście przyjechać ze swoim czworonożnym przyjacielem to jest taka możliwość. Namiot Wenus przystosowany jest do wizyty ze zwierzętami.

Jesienna oaza

Planeta Glamping to miejsce, które dostarczy wam niezapomnianych wrażeń o każdej porze roku. W okresie letnim ośrodek Planeta Zalesie, na terenie którego znajdują się namioty, tętni życiem i jest idealne zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i osób lubiących aktywny wypoczynek. Natomiast teraz, w okresie jesienno-zimowym, jest to cicha oaza, z przestrzenią na przerwę i oddech od miejskiego życia. Namioty są całoroczne, dlatego każdy z nich posiada klimatyzację oraz ogrzewanie podłogowe na podczerwień. Nie ma zatem obaw, że przy niższych temperaturach komukolwiek będzie zimno.

- Zaraz otwieramy Leśne Spa, które będzie zawierało saunę, a później dodatkowo 2 lub może nawet 3 jacuzzi – opisuje Paweł Barczuk z Planeta Glamping. – Mamy obok nas wodę, więc zimą możemy pójść na łyżwy, a latem na wakepark. Dookoła jest wiele miejsc do spacerów, mamy także wypożyczalnię rowerów elektrycznych. Poza tym mamy też dużo miejsca na spędzanie wolnego czasu w sposób troszeczkę głośniejszy niż wyłącznie chillout. Krystian Dobuszyński

Ogólne wrażenie o Planeta Glamping

Warto wyjaśnić, skąd w ogóle wziął się glamping. Jest to połączenie słów „glamorous” oraz „camping” i oznacza nocleg w otoczeniu natury z zachowaniem komfortu i udogodnień, jakie oferuje pokój hotelowy. Nie ma zatem żadnych wątpliwości, że Planeta Glamping wpisuje się w to określenie idealnie. Samo miejsce robi ogromne wrażenie, ponieważ znajduje się w otoczeniu pięknego lasu. Choć oddalone jest zaledwie o 25 km od Warszawy to można poczuć się np. jak na Mazurach, tym bardziej, że w pobliżu jest woda. Namioty przygotowane zostały w taki sposób, że goście nie muszą się o nic martwić. W łazience oprócz kompletu ręczników znajdziemy także suszarkę oraz niezbędne kosmetyki. W aneksie kuchennym kieliszki, czajnik i lodówkę. Jednak największe wrażenie robi panoramiczne okno, przez które możemy podziwiać scenerię lasu sosnowego prosto z łóżka. Zapewne Leśne Spa, które pojawi się już niebawem, doda temu miejsce jeszcze więcej atrakcyjności. Jeśli miałabym się do czegoś przyczepić, to może jedynie do tego, że z tych namiotów, o ile możemy podziwiać las, o tyle nie popatrzymy w gwiazdy. Ceny to kwestia indywidualna, ale patrząc na nie obiektywnie – nie są wygórowane. Czasem można sobie pozwolić na taki wypad poza miasto i spędzić noc w otoczeniu natury w unikalnym miejscu.

Planeta Glamping – ile to kosztuje?

poniedziałek-czwartek: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars - 450 zł za dobę/cały namiot,

Merkury, Wenus, Ziemia, Mars - 450 zł za dobę/cały namiot, piątek-niedziela: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars - 500 zł za dobę/cały namiot,

Merkury, Wenus, Ziemia, Mars - 500 zł za dobę/cały namiot, poniedziałek-czwartek: Jowisz - 550 zł za dobę/cały namiot,

Jowisz - 550 zł za dobę/cały namiot, piątek-niedziela: Jowisz - 600 zł za dobę/cały namiot. Cennik dodatkowy: Zwierzęta (w glampie Wenus) - 50 zł za pobyt.

Śniadanie podawane w koszach - 30 zł od osoby.

Wynajem rowerów elektrycznych - 30 zł/godz.

Rezerwacje można składać TUTAJ.

Paweł Szrot ostro o "Zielonej Granicy"."To porównanie jest uprawnione"