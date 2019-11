Planowali ataki terrorystyczne na muzułmanów. ABW zatrzymało ekstremistów wzorujących się na Breiviku

Służby przeszukały m.in. dom jednorodzinny na terenie warszawskich Włoch. Znaleziono tam substancje potrzebne do produkcji materiałów wybuchowych, broń palną, amunicję, a także elementy potrzebne do przerabiania broni. Po sprawdzeniu materiały wybuchowe zdetonowano na terenie poligonu Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce koło Warszawy.

Przeszukania odbyły się na terenie trzech województw: mazowieckiego, zachodniopomorskiego i podkarpackiego. Znaleziono m.in. silnie toksyczne substancje chemiczne oraz ponad 170 książek dotyczących wytwarzania materiałów wybuchowych. Do grupy należały osoby, które w 2013 roku pomagały Brunonowi K. oskarżonemu o próbę zamachu na Sejm.

Zatrzymanym, których aktualnie przewieziono do aresztu, postawiono zarzuty: " przygotowania do przestępstwa sprowadzenia zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach mających postać eksplozji materiałów wybuchowych, publicznego nawoływania do zabójstwa wobec grup etnicznych i wyznaniowych, posiadania bez wymaganego zezwolenia prekursorów materiałów wybuchowych, broni palnej i amunicji, a także przewozu narkotyków wewnątrz UE. "