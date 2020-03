Planowane wyłączenia prądu i wody w Warszawie, 12-25 marca 2020. W tych miejscach może nie być wody i prądu [ADRESY]

Koronawirus w Warszawie. Puste ulice, puste półki i wielkie kolejki

Mieszkańcy Warszawy szykują się do kwarantanny. Od czytelników otrzymujemy informacje, że na ulicach widać pustki, a zatłoczone zwykle miejsca są wyraźnie przerzedzone. Pustki widać także na półkach wielu marketów, gdzie do kas ustawiają się gigantyczne kolejki. To efekt fałszywe...