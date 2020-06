Płatne parkowanie na Ochocie. Drogowcy przygotowują się do rozszerzenia SPPN. Podpisano umowę na wykonanie badań parkingowych

ZDM rozszerza strefę płatnego parkowania na Ochocie

W pierwszej połowie czerwca podpisaliśmy umowę na wykonanie badań parkingowych na terenie Ochoty. Efektem będzie kompleksowy dokument stanowiący punkt wyjścia do rozmowy o rozszerzeniu Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na terenie tej dzielnicy - poinformował Zarząd Dróg Miejskich.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia analiz potrzeb parkingowych mieszkańców, inwentaryzacji obowiązujących organizacji ruchu, nieprawidłowości w parkowaniu, przedstawienia propozycji zmian w organizacji ruchu, a wszystko to do końca listopada. Jak zaznaczają drogowcy, caały proces będzie powiązany z konsultacjami społecznymi, które planowane są na jesień.