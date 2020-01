Płatne parkowanie na Pradze-Północ i Woli. Koniec z darmowymi miejscami? Zmiany już od jesieni

Zarząd Dróg Miejskich podsumował trwające jesienią konsultacje społeczne. Na Woli i Pradze-Północ rozmawiano o poszerzeniu SPPN (Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego). Na spotkania przychodziło kilkadziesiąt osób, a mailowo do ZDM-u spłynęły dziesiątki uwag.

Strefa ma zostać rozszerzona, bo wraz z otwarciem II linii metra, problem braku miejsc parkingowych stał się udręką dla mieszkańców tych dzielnic. Według badań ZDM-u, w większości lokalizacji średnie obłożenie miejsc postojowych przekracza 100 proc. Oznacza to, że zajęte są nawet miejsca nielegalne, w tym zagrażające bezpieczeństwu.

„Doświadczenia z istniejącej SPPN potwierdzają, że wprowadzenie opłat zniechęca część kierowców do wjeżdżania do strefy, skłania również do krótszego postoju, zwiększając rotację i ułatwiając znalezienie wolnego miejsca. Mieszkańcy SPPN mogą skorzystać z zakupu abonamentu, uprawniającego do darmowego postoju w pobliżu miejsca zamieszkania” – tłumaczy ZDM.